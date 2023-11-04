اكتشاف مقبرة الملكي جحوتي إم حات في منطقة آثار أبو صير

مدير البعثة التشيكية: المقبرة شيدت على شكل بئر تنتهي بحجرة للدفن، وعلى الرغم من أن الجزء العلوي من المقبرة لم يعثر عليه سليماً، فإن حجرة الدفن تحتوي على العديد من المناظر والكتابات الهيروغليفية الثرية. كشفت بعثة أثرية تشيكية من "جامعة تشارلز" في براغ عن مقبرة الكاتب الملكي جحوتي إم حات والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد وذلك أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبو صير في محافظة الجيزة.

واكتشفت المقبرة في جبانة أبو صير التي تحظى باهتمام بالغ من دارسي المجتمع المصري القديم خلال هذه الحقبة

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CNNARABİC: مصر..اكتشاف مقبرة أثرية تحتوي على تعويذات سحرية ضد لدغات الثعابينأعلنت وزارة السياحة وال آثار المصرية، الجمعة، اكتشاف مقبرة الكاتب الملكي 'جحوتي إم حات' التي يعود تاريخها إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك بمنطقة آثار أبوصير في محافظة الجيزة.

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ALARABİYA: 'جدار به نصوص ضد لدغات الثعابين'.. اكتشافات أثرية جديدة بمصركشفت بعثة أثرية تشيكية من 'جامعة تشارلز' في براغ عن مقبرة الكاتب الملكي جحوتي إم حات والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد وذلك أثناء أعماله

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AAWSAT_NEWS: مصر: اكتشاف مقبرة الكاتب الملكي «جحوتي إم حات» جنوب الجيزةتخص المقبرة المكتشفة شخصاً يدعى «جحوتي إم حات» وكان يشغل منصب «الكاتب الملكي»، ويعود تاريخها إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

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ALYAUM: أمير منطقة الجوف: مهرجان العسل أصبح نافذة تسويقية للمنطقةنوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ولمنتجي العسل في المملكة.

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RTARABIC: آثار القصف الإسرائيلي على المركز الثقافي الأرثوذكسي في غـ،زةمراسل RT سائد السويركي يرصد آثار القصف الإسرائيلي على المركز الثقافي الأرثوذكسي في غزة.

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RTARABIC: وسائل إعلام: تعزيزات عسكرية إسرائيلية لجنين عقب اشتباكات بين عناصر فلسطينية وقوة خاصة إسرائيليةقاالت وسائل إعلام فلسطينية مساء الخميس إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية في طريقها إلى جنين بعد اكتشاف مسلحين فلسطينيين لقوة خاصة إسرائيلية والاشتباك معها في حي الهدف.

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