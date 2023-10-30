اقتصاد النمسا يدخل مرحلة الركود

الاثنين 30 أكتوبر 2023دخل الاقتصاد النمساوي مرحلة الركود، بعد أن أدى تراجع الاستهلاك والاستثمارات لانخفاض الانتاج للربع الثاني على التوالي.

وذكرت"بلومبيرج" أن معهد ويفو البحثي قال اليوم إن إجمالي الناتج المحلي تراجع 0.6 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، بعد انخفاضه 0.8 في المائة خلال الربع الذي سبقه. وتراجع الاستهلاك الخاص والحكومي بأكثر من 1 في المائة، في حين انخفضت الاستثمارات 0.4 في المائة، والانتاج الصناعي 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق.

ومازال معدل التضخم المرتفع وتداعيات الحرب في أوكرانيا يؤديان لتراجع الاستهلاك في النمسا وأسواقها التصديرية الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا ووسط وشرق أوروبا. وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري 0.8 في المائة هذا العام، على أن يعاود النمو بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2024 headtopics.com

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