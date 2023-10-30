اقتراع عُماني بلا ورق وصناديق

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وإضافة إلى التصويت، استُخدم التطبيق في تسجيل الناخبين، وكشف القوائم، وتسجيل المرشحين، وكذلك في الدعاية الانتخابية، وسيتم عبره الطعون والاعتراضات. وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عُمان إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.ولي العهد السعودي يصل إلى عُمان في زيارة خاصة وكان عدد من النواب الكويتيين والناشطين وجّهوا تحذيرات علنية ضد السفيرة الأميركية المعينة كارين ساساهارا قبيل وصولها للبلاد، مطالبين بعدم استقبالها، ومهددين باستجواب الحكومة إذا أقدمت على اعتمادها سفيرةً لبلادها لدى الكويت. headtopics.com

وخلال وقفات تضامن في ساحة «الإرادة» مع الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض إلى هجوم عسكري إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد هجوم حركة «حماس» على مواقع ومستوطنات إسرائيلية، صبّ نواب وناشطون كويتيون جام غضبهم على الولايات المتحدة، مطالبين بمنع وصول السفيرة الأميركية لتسلم مهامها في البلاد.

وكان وزير الإعلام السابق والكاتب سعد بن طفلة العجمي، كتب منشوراً عبر «إكس» رحّب فيه بالسفيرة الأميركية المعينة لدى الكويت كارين ساساهارا، مذكّراً بمساهمة الولايات المتحدة في تحرير الكويت قائلاً: «نستذكر بالعرفان والتقدير موقف بلادكم التاريخي برفض العدوان العراقي على بلادنا عام 1990، وتضحياتكم بالدم والسلاح والمال من أجل معركة تحرير بلادنا». headtopics.com

كما أكدت المملكة حرصها على «وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة، ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، دعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها، وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».

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انتخابات عُمان بلا ورق ولا صناديقبدأ الناخبون العُمانيّون اليوم (الأحد) الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، ويجري التصويت الإلكتروني عبر تطبيق «أنتخب» اقرأ أكثر ⮕

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الجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطيةالجلاجل: التأمين الصحي الوطني ممول من الدولة ويستمر مدى الحياة بلا سقف تغطية كشف وزير الصحة فهد الجلاجل عن موعد تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني، والمزايا التي اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية إيران: المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس بلا أساسوصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، المزاعم بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس في 7 أكتوبر بأنها 'بلا أساس'.وقال أمير عبد اللهي اقرأ أكثر ⮕

تحت نيران الحرب.. كيف عاشت غزة 40 ساعة بدون اتصالات؟أكثر من مليوني فلسطيني عاشوا فترة بلا اتصالات وتحت حرب وحمم من قذائف أطلقتها إسرائيل على الأحياء السكنية.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

24 شركة مدرجة تتداول دون قيمتها الدفترية .. ثلثاها شركات وصناديق عقاريةدفعت تراجعات الأسهم السعودية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية الأخيرة، 24 شركة مدرجة، إلى التداول دون قيمتها الدفترية -سعر السهم في السوق أقل من قيمته الدفترية- منها 15 شركة (نحو الثلثين) عقارية وصناديق عقارية متداولة وشركات. وتتداول الأسهم دون قيمتها الدفترية متى تراجع مكرر القيمة الدفترية إلى ما دون المرة الواحدة. اقرأ أكثر ⮕