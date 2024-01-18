اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج منافسات الجوائز الخليجية، والتي تتضمن جائزة المدرسة المتميزة والمعلم المتميز وجائزة الطالب المتميز. وبلغ عدد الفائزين 17 من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركًا من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت





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