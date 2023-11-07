تم اعتقال وإعادة رئيس المجلس العسكري السابق داديس كامارا إلى السجن في غينيا بعد تهريبه. تطالب كينيا الملك تشارلز الثالث بالاعتذار العلني عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الاستعمار البريطاني. قامت الولايات المتحدة بتعليق كل مساعداتها إلى الغابون بعد الانقلاب العسكري. تصل طائرة الجنود الفرنسيين الذين غادروا النيجر إلى تشاد في ظل توتر شديد بين باريس ونيامي.

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AAWSAT_NEWS: الهجوم المسلّح لتهريب رئيس غينيا السابق من سجن كوناكري أوقع 9 قتلىقُتل تسعة أشخاص على الأقل، في عملية نفّذتها مجموعة مسلَّحة أدت لإخراج الرئيس الغيني السابق موسى داديس كمارا، وثلاثة من زملائه، مؤقتاً من سجن كوناكري.

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SKYNEWSARABİA: رئيس الوزراء الفلسطيني: نتنياهو يبرر القتل في غزةقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبرر القتل في غزة، وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق 'مرتكبي الجرائم في غزة'.

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RTARABIC: مسؤول أوكراني: لم نحصل على كل الأسلحة الغربية الموعودة ونحتاج أضعافها لمواصلة القتالقال سيرغي ليشينكو مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، إن نظام كييف لم يستلم كل الأسلحة التي وعدت بها دول غربية في السابق، وهو يحتاج إلى أضعاف هذه الأسلحة لمواصلة القتال.

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RTARABIC: غالانت: لا قيود ولا حدود لاستخدام القوة في غزةشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أنه 'لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة'، مشيرا إلى أن النظام الأمني ​​يرتكز على كسب الحرب وإعادة الرهائن.

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RTARABIC: متحدثا عن أرض الميعاد.. حاخام عسكري إسرائيلي يثير ضجة خلال كلمة ألقاها أمام جنود (فيديو)أثار مقطع فيديو ظهر فيه الحاخام العسكري الإسرائيلي التابع لوحدة 'ناحل' في الجيش الإسرائيلي عميحاي فريدمان وهو يتحدث إلى مجموعة من الجنود، ضجة في الساعات الأخيرة.

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ALARABİYA: التحقيق مع رئيس أكبر بنك بالعالم من حيث الأصول في قضايا فسادفتحت الصين تحقيقا في قضايا فساد مع لي تشانغ، نائب الرئيس السابق لأكبر بنك في البلاد، مما أضاف إلى قائمة متزايدة من كبار المصرفيين المتورطين في حملة القمع ع

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