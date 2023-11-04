اعتقال 9 أشخاص خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في فرانكفورت

، وقد شهدت المظاهرة رفع العديد من اللافتات الإسلاموية. وحملت اللافتات التي رُفعت خلال المظاهرة مساء أمس الجمعة مطالب صريحة بإقامة خلافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.مصر تستعد لاستقبال 7000 مواطن أجنبي من 60 جنسية عبر معبر رفح وقالت الشرطة صباح اليوم السبت (4 نوفمبر/تشرين االثاني 2023)، رداً على استفسار، إنها لم تكن على علم بوقوع أية جرائم. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه سيُجرى الآن فحص معلومات واردة مثل الصور للوقوف على صلتها الجنائية. وبحسب الشرطة، تم تسجيل المظاهرة من قبل فرد عادي.

ولم تتمكن المتحدثة حتى الآن من تأكيد تقارير إعلامية أفادت بأن منظمة إسلامية كانت وراء المظاهرة. وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس إن المظاهرة كانت"صاخبة للغاية وعاطفية للغاية، لكنها سلمية". وكانت الشرطة أصدرت عدداً من الشروط مسبقاً، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا سارت المظاهرة بشكل غير سلمي. ورافق التظاهرة تواجد أمني كثيف.قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت تسعة أشخاص خلال مسيرة ومظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة فرانكفورت يوم الجمعة. وأضافت الشرطة مساء أمس الجمعة إنها تجري تحقيقات مع المعتقلين للاشتباه في تورطهم في جرائم تشمل التحريض على الكراهية واستخدام رموز غير دستورية. وشارك نحو 850 شخصا في المظاهرة وسط مدينة فرانكفورت التي نظمت تحت شعار"وقف إطلاق النار في غزة". ورفعت امرأة لافته تصوروتأتي هذه المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين على خلفية التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل حيث قتل نحو 1400 شخص وتم اختطاف نحو 250 رهينة تحتجزهم حماس في غز

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AAWSAT_NEWS: اعتقال شخصين في لندن و9 بفرانكفورت خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطيناعتقلت الشرطة البريطانية شخصين خلال اعتصام في محطة «كينغز كروس» في لندن بعدما تم حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

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AAWSAT_NEWS: تشديد مصري على رفض «خطة إسرائيلية» لتوطين الفلسطينيين في سيناءأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة له (الجمعة) أننا «نركز بشدة على حل الدولتين، ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة».

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