اعتقال جندي إسرائيلي للاشتباه بقتله رجلا فلسطينيا

اعتقلت الشرطة العسكرية جنديا إسرائيليا، للاشتباه في قتله، وهو خارج خدمته، رجلا فلسطينيا أثناء قطف الزيتون، السبت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".لكنه كان في إجازة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، أنه كان حاضرا خلال مواجهة بين المستوطنين والفلسطينيين خارج مستوطنة ريهيليم.

وخلال الحادث، أصيب بلال صالح (40 عاما) برصاصة في صدره أودت بحياته، أثناء قيامه بقطف الزيتون قرب قرية الساوية فيوبحسب منظمة "هونينو" التي تقدم المساعدة القانونية للأشخاص المشتبه في قيامهم بنشاط مناهض للفلسطينيين، يدعي الجندي أنه أطلق طلقات تحذيرية في الهواء عندما هدده "حشد عربي" أثناء سيره مع عائلته.وتوازيا مع التصعيد الإسرائيلي في

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