اعتقال 55 فلسطينيًا في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن إسرائيل اعتقلت 55 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية فجر السبت، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول. وأضاف نادي الأسير (غير حكومي) في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن"قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 55 مواطنا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"
.وأشار إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية"ارتفع إلى ما يزيد عن 2040 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم". وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في حجم الاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين، بالتوازي مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية
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FRANCE24_AR: تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين 'القاتلة' على الفلسطينيين في الضفة الغربيةوصفت الولايات المتحدة الأربعاء العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه 'مزعزع للاستقرار بشكل كبير' وحضت إسرائيل على ضبطهم.
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