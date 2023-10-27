اعتراف إسرائيلي: الفاشية سادت إسرائيل بعد هجوم حماس والرأي الآخر يُقمع

وقال كاتب المقال إنه"من الآن فصاعدا، يسمح لإسرائيل بفعل أي شيء لغزة؛ وسيعطي اليسار حتى مباركته. كما يمنع حتى التعاطف مع سكان غزة".

وأضاف أن"اليساريين، كانوا أول من فقدوا صوابهم وعادوا إلى رشدهم، وبات أولئك الذين قبل الحرب خرجوا بعزم للدفاع على الديمقراطية الآن يعرقلونها بأيديهم. ويتبنى أولئك الذين قبل الحرب اعتبروا أنفسهم ليبراليين، أشخاصا محبين للسلام وحقوق الإنسان، الآن لا يبالون بالجرائم في غزة".

وتابع:"لماذا؟ لأنهم ارتكبوا فظائع ضدنا. إلى متى؟ حتى النهاية. بكم التكلفة؟ بأي ثمن. وأضحى اليسار يفكر الآن في غزة تماما كما يفكر اليمين ويعتقد أن الخيار الوحيد يتمثل في عدم الكف عن توجيه الضربات". headtopics.com

وقال إن"قلب اليسار ظل متحجرا رغم مقتل أكثر من 2360 طفلا في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقد كان اليسار مع بداية كل حرب مؤيدا لها، قبل أن يصحو ويعود إلى رشده، ولكن يبدو ذلك غير مرجح هذه المرة". ولفت الكاتب إلى أن"الوضع الآن أسوأ خارج أروقة اليسار، فلقد انتشرت النزعة الفاشية على جميع المستويات وباتت هي الموقف السائد الوحيد. وساندت محطات التلفزيون المحلية أجندة القناة 14 التي تفيد أنه عندما يتعلق الأمر بغزة، لا يوجد أي اختلاف، ويطلق المراسلون والمذيعون على حماس اسم النازيين في عرض مقزز لتقليل أهمية الهولوكوست والإنكار، والجماهير تصفق على ذلك؛ من المحتمل أن حماس فعلت أشياء مشينة، ولكنها ليست نازية".

وذكر أن أي رأي آخر مخالف الآن يُحكم بالقمع، ولقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بصدق وشجاعة عن سياق الفظائع التي ارتكبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وسارع إلى التأكيد على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس؛ وردت إسرائيل بهجوم مسعور على غوتيريش، ضخمته وسائل الإعلام. كل مراسل دبلوماسي لم يسبق له أن أبدى رأيه في أي شيء، يعرف أن تصريحات الأمين العام كانت “شنيعة”. headtopics.com

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

غانتس: إعادة الأمن إلى إسرائيل بعد هجوم «حماس» ستستغرق سنواتقال بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عسكرية وغيرها من التدابير لسنوات عدة لاستعادة الأمن. اقرأ أكثر ⮕

الدمار في غزة.. صور أقمار صناعية تظهر الاضرار ما قبل وبعد اشتباكات حماس وإسرائيلتخوض إسرائيل حربا مع حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد أن شنت الحركة المسلحة هجمات مفاجئة عبر الحدود إلى داخل إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

تقرير: 500 مقاتل فلسطيني تلقوا تدريبات بإيران قبل هجوم حماسذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن المئات من مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة تلقوا تدريبا قتاليا متخصصا في إيران في الأسابيع التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

لأول مرة.. نتنياهو يعترف بمسؤوليته الشخصية عن هجوم 'حماس'أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤوليته عن 'الإخفاقات الأمنية' في ما يخص هجوم 'حماس' على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيتعين عليه تقديم 'أجوبة' بهذا الشأن. اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من نتنياهو تأجيل اجتياح قطاع غزة.. وتطبيع إسرائيل والسعودية أحد أسباب هجمات حماسقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تتحمل 'مسؤولية' الرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن عليها أن تتحمل 'عبء' حماية أرواح المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة 'إبادة جماعية'اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕