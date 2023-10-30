اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة"البنين والبنات"، ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.وسيطبق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا. كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة"البنين والبنات"، ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.وسيطبق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا. كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م.أبشر يوضح آلية التأكد من سداد الرسوم لتجديد الرخصة headtopics.com

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