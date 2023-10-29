اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بعد اقتحام مخيم جنين في الضفة (شاهد)

واحتلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الأبنية المحيطة بمخيم جنين مع بدء عملية الاقتحام، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع فوق المدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وسط اشتباكات مسلحة في محيط مخيم جنين والمستشفى.تغطية صحفية:"اشتباكات وتفجير عبوات بآليات الاحتلال خلال الاقتحام الواسع لمدينة جنين ومحيط المخيم".

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