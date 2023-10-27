اشتباكات مع حواجز في الضفة.. ومسيرات غاضبة دعما لغزة (شاهد)

وخرجت مسيرة كبيرة في شوارع المدينة، وردد المشاركون فيها هتافات داعمة لغزة ومنها:"غزة هاشم ما بتركع.. لا بدبابة ولا مدفع".

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مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزة وفصائل المقاومة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

أتراك يعتصمون في فروع مقاهي 'ستاربكس' انتصارا لغزة وتشجيعا للمقاطعة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'السكك التركية' توقف بيع منتجات 'ستاربكس' على قطاراتها دعما لغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

مصادر فلسطينية: قتال عنيف يجري حاليا بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنيناقتحمت قوة إسرائيلية برفقة 40 آلية عسكرية مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تسمح بنشر هوية ضابط في 'لواء جولاني' قتل في اشتباكات مع 'حماس' (صورة)أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد المدعو زيف دادوعن عمر 36 سنة، من رحوفوت، وهو رئيس الموظفين في الكتيبة 51، بلواء جولاني. اقرأ أكثر ⮕

فيديو لاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريجأفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕