استمرار هطول الأمطار الرعدية في المنطقة الشرقية

لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.طقس المنطقة الشرقية وتشمل تلك المناطق، الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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ALYAUM: 'الأرصاد' يكشف حالة الطقس على الشرقية حتى الاثنين المقبلتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

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ALYAUM: بكميات متفاوتة..7 مناطق تشهد هطول أمطار اليومسجّلت 38 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 7 مناطق، اليوم السبت.

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ALMOWATENNET: الأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر رفع المركز الوطني لـ الأرصاد درجة التحذير إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية ومنطقة حائل متوقعًا

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ALMOWATENNET: الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار دعت وزارة الصحة أولئك الذين يعانون من نوبات الربو أثناء هطول المطر بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية

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ALWATANSA: أمطار رعدية على معظم المناطق وضباب بالمرتفعات الجنوبية الغربيةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على...

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ALYAUM: أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على المناطق السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

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