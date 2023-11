استقالة رئيس لجنة الاحتراف... والأحمد يخلفه

وبحسب اتحاد القدم، فإن الأحمد يملك خبرة علمية وعملية؛ إذ حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وكان عضواً في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منذ عام 2019.رحب الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، بكل زوار المنطقة والمشاركين في بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية.

وأكد في حديث إعلامي أن تواصل نجاحات البطولة منذ انطلاقتها الأولى يفتح آفاقاً أوسع لتصور أكبر وأشمل خلال النسخ المقبلة، موضحاً: أصبحت حائل بوابة تجمع مختلف هواة وأصحاب مرابط الخيل العربية الأصيلة في مناطق السعودية كافة.

يشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 80 متسابقاً يومياً من نخبة السائقين والسائقات في المملكة والمنطقة، ومن المقرر أن تقام منافسات الدرفت يوم الخميس، ومنافسات كسر الزمن الجمعة، ومنافسات الأوتوكروس يوم السبت المقبل.

وفي بطولة الدرفت، يتصدر عبد العزيز فيصل المواش ترتيب فئة الهواة، والمعتز محمد أمين جان ترتيب فئة شبه المحترفين، وبدر عبد الملك الشريهي ترتيب فئة المحترفين. وقالت اللجنة رداً على استفسار «الشرق الأوسط» عن اللقطة المثيرة للجدل عقب مواجهة النصر والاتفاق: «أظهرت اللقطة التلفزيونية في مباراة النصر والاتفاق أنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي، ظهر اختلاف بين مواقع وأطقم لاعبي الاتفاق والنصر المشتركين في حالة التسلل عند الدقيقة 45+6».

وأشارت لجنة الحكام في ردها الخاص لـ«الشرق الأوسط»: «وجب التوضيح أنه لا يوجد أي خطأ في استخدام التقنية من عملية تباين أطقم اللاعبين، وقد يحدث ذلك الأمر ، حيث يتم تبديل موقع بعض اللاعبين عن الآخر (تقنياً ودون تدخل بشري) عندما تكون هناك حالة تماسك بين اللاعبين، وعندما يكون جسد المهاجم مؤثراً على منطقة التسلل بجسد المدافع، على أن يكون ذلك دون التأثير على قرار الحكم وصحته وحتى تتضح الصورة أكثر للحكم في اتخاذ القرار، وهي ضمن المزايا التي توفرها التقنية الحديثة».

