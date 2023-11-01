استقالة رئيس لجنة الاحتراف... والأحمد يخلف

وبحسب اتحاد القدم، فإن الأحمد يملك خبرة علمية وعملية؛ إذ حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وكان عضواً في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين منذ عام 2019.لجنة الحكام لـ«الشرق الأوسط»: لم نخطئ بين مدافع الاتفاق ومهاجم النصر... ولدينا أحدث تقنية
كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن لقطة مراجعة هدف النصر الذي تم إلغاؤه في مرمى الاتفاق في بطولة كأس الملك، لم يكن خطأ أو اختلافا بين أطقم ومواقع لاعبي الفريقين عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ومضت لجنة الحكام في الإيضاح: «لحظة تحديد المدافع بالخطوط الحمراء والمهاجم بالخطوط الزرقاء، قبل ظهور تبديل مواقع اللاعبين على الشاشة، حيث اعتبره البعض خطأ في التقنية، حيث إن التحديد يتم (دون تدخل بشري)».
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وسيقفز هذا القرار بفريق الاتحاد إلى تسع نقاط ليواصل حضوره في صدارة المجموعة، لكنه سيبتعد بفارق كبير عن أقرب المنافسين له بخمس نقاط وهما «سباهان والقوة الجوية»، إذ يملك كل منهما أربع نقاط. وأعرب حسين إبراهيم طه، الأمين للمنظمة عن «ثقة المنظمة التامة بقدرة السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم»، معرباً عن أمنياته لها بالتوفيق والنجاح في هذه الاستضافة.
وقدّم ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على الدعم الكبير لملف السعودية، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيراً لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن.
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