استطلاع يكشف تشدد المجتمع الألماني تجاه مهاجرين مسلمين بسبب إسرائيل

بالإضافة إلى ذلك، كان لدى 77% من المشاركين في الاستطلاع انطباع بأن المزيد والمزيد من الناس في ألمانيا يحتقرون المجتمع الألماني، و15% فقط لم يكن لديهم مثل هذا الشعور على الإطلاق.وأخيراً، في ترتيب المخاوف، احتل الإسلام السياسي المركز الأول بنسبة 43%، في نسبة متقدمة على التطرف اليميني 34% والتطرف اليساري 7% فقط.وقبل أيام، عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا.

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.مصر..

