استطلاع «المركزي الأوروبي» يتوقع عودة التضخم للمستهدف بحلول 2025

أظهر المسح الفصلي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي لتوقعات الخبراء، ونشرت نتائجه يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تقريبا إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة في عام 2025، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفا وأقل من 1 بالمائة حتى العام المقبل.

ويتوقع الاستطلاع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمائة العام المقبل، وهو نفس الرقم المتوقع قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 3.2 بالمائة. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض أرقام التضخم في 2025 إلى 2.1 بالمائة من 2.2 بالمائة، وبقيت التوقعات طويلة المدى، المحددة بعام 2028، دون تغيير عند 2.1 بالمائة.

ولم تتغير توقعات البطالة إلا بالكاد، وهو ما يريح صناع السياسات على الأرجح، لأن مرونة سوق العمل ستدعم الاستهلاك وتحد من الألم الناجم عن المعدلات المرتفعة القياسية. وبعد أن بلغ المعدل السنوي للأسعار مستويات قياسية نهاية العام الماضي تراجع ليسجل 4.3 بالمائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولا يزال المعدل أعلى بأكثر من مرتين عن هدف البنك البالغ 2 بالمائة، فيما يُتوقع أن يبقى التضخم «مرتفعا لفترة طويلة» وفق البنك. headtopics.com

ويسلّط المعرض، الذي يقام بشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وشركة «تحالف»، الضوء على مواضيع مهمة، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والتقنية الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتقنيات الغذاء والاستثمار، إلى جانب موضوعات البروتينات البديلة والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة ومفاهيم التميز في الطهي وهدر الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وفي المسرح الرئيسي، سيتحدث أبرز الخبراء، مثل جيم ميلون، المدير التنفيذي لشركة «أجرونوميكس»، وأمير الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو - السعودية»، وسيمون لي مودلي، رئيس تحرير مجلة «Hotel & Catering News Middle East»، وميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي، وإيوجينيو مينفيل، الرئيس والمؤسس لشركة «إينيت Innit». headtopics.com

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