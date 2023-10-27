استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شنّ عملية عسكرية برية في قطاع غزة

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجَه صحيفةُ 'معاريف'، الجمعة؛ أن حوالي نصف الإسرائيليين يعارضون شنّ عملية عسكرية برية 'فورًا' في قطاع غزة. وردًّا على سؤال: 'هل يجب أن ينفذ الجيش عملية برية في غزة فورًا أو من الأفضل الانتظار'؟ رأى '49%' من المستطلعين أنه يجب الانتظار، مقابل '29%' اعتبروا أنه ينبغي شنّ الهجوم فورًا..

وأجرى معهدُ 'بانل فور أول - Panel4All' التحقيقَ في 25 و26 أكتوبر لدى '522' شخصًا يشكلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل البالغين 'عشرة ملايين نسمة تقريبًا'، وهامش الخطأ فيه '4,3%'؛ بحسب الصحيفة..وأظهر استطلاعٌ سابق أجراه المعهد الأسبوع الماضي ونشرت نتائجَه 'معاريف'؛ أن '65%' من المستطلعين أيّدوا اجتياحًا عسكريًّا لقطاع غزة، من غير أن يتناول السؤال آنية الهجوم.

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