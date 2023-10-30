استشاري: تطبيق 'التأمين الوطني' سيُنفذ على هذه الجهات أولاً (فيديو)

أعلن استشاري التأمين، سليمان بن معيوف، أن التأمين الوطني سيقتصر في بداية تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية.

وتوقع في تصريحات إلى فضائية"الإخبارية"، أن يمتد التأمين إلى الشبكات الخاصة في المدن الطرفية، من خلال المستشفيات التي تملك فروعًا وعيادات منتشرة.يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق"التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض أمس، أن"التأمين الوطني" ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.أعلن استشاري التأمين، سليمان بن معيوف، أن التأمين الوطني سيقتصر في بداية تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية. headtopics.com

وتوقع في تصريحات إلى فضائية"الإخبارية"، أن يمتد التأمين إلى الشبكات الخاصة في المدن الطرفية، من خلال المستشفيات التي تملك فروعًا وعيادات منتشرة.يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق"التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض أمس، أن"التأمين الوطني" ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.

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