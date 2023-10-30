استراليا تنسحب من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير التجارة الاسترالي، دون فاريل في بيان من أوساكا باليابان حيث التقى ممثلين أوروبيين على هامش اجتماع مجموعة السبع: "لم يكن بالإمكان تحقيق تقدم في المفاوضات مع أوروبا".وأضاف: "المفاوضات ستستمر، وآمل أن نوقع في يوم ما على اتفاق يعود بالنفع على كل من أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين".ويعمل الجانبان على إبرام اتفاق للتجارة الحرة منذ أكثر من 5 سنوات، وبينما تحقق اتفاق عريض في معظم المجالات، تتبقى مسائل زراعية قليلة تهدد بعرقلة التوصل إلى الاتفاق.

وتضغط استراليا من أجل وصول منتجاتها من اللحم البقري ولحم الضأن والسكر بشكل أكبر إلى السوق الأوروبية، بينما تريد بروكسل إنهاء وضع محددات مواقع جغرافية معينة على منتجات مثل بروسيكو وفيتا. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الالكتروني، إن "المفوضية تأسف لعدم إحراز تقدم خلال المفاوضات في أوساكا".

وأضارت إلى أن "الجانب الاسترالي أعاد طرح عروض زراعية لا تعكس المفاوضات الأخيرة والعملية التي جرت بين كبار المسؤولين، وأن المفوضية الأوروبية مستعدة لمواصلة المفاوضات".

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