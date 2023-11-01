استشهاد 8,805 فلسطينيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة

من جانبها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير طائرات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة 52 مسجداً بشكل كلي و162 بشكل جزئي وتضرر أكثر من 200 ألف منزل بشكل جزئي منها 35 ألف منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من شبكات كهرباء وصرف صحي.

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