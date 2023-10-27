استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدموثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم لقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي.

وأضافت أن 39 موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف على قطاع غزة، موضحة في الوقت نفسه، أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.في الوقت نفسه اُستشهد 44 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة.كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات في الخليل ونابلس وجنين، حيث اعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر لليوم الـ 21 على التوالي إلى 7077 شهيدًا ونحو 19 ألف جريح، جلهم من الأطفال والنساء. headtopics.com

وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم لقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي.وقالت الأونروا في تقرير لها: إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12.500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن 39 موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف على قطاع غزة، موضحة في الوقت نفسه، أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج.في الوقت نفسه اُستشهد 44 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدينتي خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة.كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية. headtopics.com

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