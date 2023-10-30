استدعاء الحملات الصليبية في الحرب ضد قطاع غزة

سعت الولايات المتحدة والدول الأوربية إلى إيجاد تغييرات محورية وهامة في مفهوم التطرف والإرهاب الديني، ولتحقيق هذه التغييرات استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الواسع في مراكز الفكر والأبحاث لربط الإسلام والمسلمين بالتطرف الديني، ومحاولة إيجاد انحصار مفاهيمي لهذا المصطلح وربطه بالمسلمين وحدهم.
إن من أهم التصريحات التي ألقى بها نتنياهو خلال 23 يوماً من الحرب على غزة، كان تصريحه أمام الكنيست الإسرائيلي حين وعد بتحقيق"نبوءة أشعياء". هذه النبوءة هي جزء من سفر أشعياء المكون من 66 فصلاً في الكتاب المقدس، حيث تتحدث هذه النبوءة عن قيام دولة إسرائيل الكبرى بين نهري النيل والفرات وإحداث دمار هائل في كل من العراق ودمشق واليمن ومصر.الصليبية التي دارت بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر الميلادي.
كانت الحملة الصليبية الأولى ناجحة، حيث استولى الصليبيون على القدس عام 1099 وأنشأوا عددًا من الدويلات الصليبية في الأرض المقدسة. ومع ذلك، لم يتمكن الصليبيون من الحفاظ على سيطرتهم على المنطقة. فقد شن المسلمون سلسلة من الهجمات المضادة، وبحلول 1187 تم طرد الصليبيين من الأراضيتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ هذه الحروب لم تنته بعد، ولا زالت هناك جولة أخيرة سيخوضها هؤلاء ضد المسلمين في الأراضي المقدسة في فلسطين. headtopics.com
في الحقيقة وعلى عكس الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تنظر حركة حماس ولا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى هذه الحرب على أنها حرب دينية، بل هي حرب تحرر واستعادة الأرض المحتلة من قبل إسرائيل. وهم يستندون في وصفهم هذا إلى قرارات الأمم المتحدة (242، 1860، 2334 والعديد من القرارات الأخرى) التي وصفت إسرائيل بأنها قوة احتلال.
ختاماً، لم يعد يخفى على أحد بأن العملية الهمجية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة ما هي إلا جزء من حرب لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. ولا تتردد كل من إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما في أوروبا في استخدام المصطلحات الدينية لإضفاء الطابع الديني على هذه الحرب وإفراغ مفهوم حركة التحرر الفلسطينية من مضمونه. headtopics.com