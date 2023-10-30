استئناف محادثات جدّة السودانية لإيصال المساعدات ووقف النار

وحسب بيان مشترك صدر عن الميسرين (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) مع الاتحاد الأفريقي)، فإن المحادثات بين الجانبين تستهدف «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية» من دون أن تتناول «أي قضايا ذات طبيعة سياسية».
ودعت المنظمة الأممية إلى توقف القتال، محذرةً من أن المزيد من التصعيد للحرب سيجبر أعداداً متزايدة من الأطفال على الفرار من منازلهم، ويعرّضهم لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال. https://aawsat.
بدورها، رحّبت قوات «الدعم السريع» بالبيان المشترك لفريق المسهلين، مؤكدة التزامها «المبادئ الأساسية للتفاوض وقواعد السلوك التي أقرها المسهلون». وقالت في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسمها: «سنعمل جاهدين من أجل مخاطبة قضايا إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بما يمكن من رفع المعاناة عن كاهل الشعب واستعادة حريته وكرامته». headtopics.com
وقال إعلان «مجلس السيادة الانتقالي» إن البرهان التقى المبعوث السويسري للقرن الأفريقي، سلفاين إستير، الذي يزور البلاد، وأبلغه خلال اللقاء عدم رغبة الجيش في أن يكون طرفاً في أي عملية سياسية، «وتداولا أهمية تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة».
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عن إطلاق عدة مشروعات تخص التنمية في محافظة الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة) في أول خروج ميداني له بعيداً عن العاصمة، منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019. وتأتي الزيارة قبل عام من انتخابات الرئاسة، وسط احتمال كبير بترشح تبون لولاية ثانية. headtopics.com
الرئيس تبون وقائد الجيش سعيد شنقريحة يعطيان إشارة انطلاق مشروع محطة القطار في الجلفة (رئاسة الجمهورية) وقالت «الخبر»، وهي أوسع الصحف انتشاراً، إن سكان الجلفة «يعلّقون الكثير من الآمال والطموحات على زيارة الرئيس»، لحاجتهم إلى مشروعات وخطط للتنمية، مبرزة أن لقاءه بالمجتمع المدني «فرصة يفتح فيها المواطن صدره لما لديه من انشغالات». وأضافت الصحيفة، أن السكان المحليين يطالبون بمطار ومنشأة رياضية كبيرين، في حين تعرف المدارس بالجلفة اكتظاظاً كبيراً لعدم بناء منشآت تعليم جديدة في السنوات الأخيرة.وكان تبون زار الجلفة في نهاية 2019، كمرشح لانتخابات الرئاسة.