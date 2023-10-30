ارتفاع مبيعات وإنتاج تويوتا موتور خلال النصف الأول من العام المالي

في الوقت نفسه زاد إنتاج تويوتا،أكبر شركة لانتاج السيارات في العالم، خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 10% إلى 5 ملايين و738126 سيارة، بما في ذلك إنتاج شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز التابعتين للمجموعة اليابانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات تويوتا وعلامتها الفارهة لكزس في أفريقيا بنسبة 22% خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي وهو أعلى معدل نمو للمبيعات بين مناطق العالم المختلفة. وزادت المبيعات في الشرق الأوسط بنسبة 17% وفي أمريكا الشمالية بنسبة 9.4% وفي أوروبا بنسبة 7%. وجاءت المبيعات ضعيفة نسبيا في بعض أجزاء آسيا، بدون حساب اليابان، بسبب تباطؤ الاقتصاد في دول مثل تايلاند وإندونيسيا.

وزادت مبيعات سيارات تويوتا في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي بأقل من 1% سنويا، في ظل تحول المشترين إلى السيارات الكهربائية. وجاءت المبيعات الضعيفة في السوق الصينية بعد أن سجلت الشركة مبيعات قوية في العام الماضي، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد في ذلك الوقت. headtopics.com

وفي السوق اليابانية زادت مبيعات تويوتا خلال النصف الأول بنسبة 34% بفضل تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

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