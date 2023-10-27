ارتفاع الدولار بعد بيانات إيجابية أمريكية متفوقا على باقي العملات

يأتي هذا بعد أن أظهرت البيانات نموا قويا في الولايات المتحدة ما يشير إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لرويترز.الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريبا إذ ساهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وذكرت رويترز، فقد أظهرت مسوح جديدة قوة الأنشطة التجارية أيضا، إذ زادت التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، ما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.واستقر مؤشر الدولار عند 106.52 بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 بالمئة.

من جهته واجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب واستقر عند 1.0559 دولار حيث يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.25 بالمئة. وأمس الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، لينهي سلسلة غير مسبوقة شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة. headtopics.com

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بصورة مفاجئة هذا الشهر. أما الجنيه الأسترليني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله أمس الخميس عند 1.2070 دولار.كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.635 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار أمس الخميس.

وارتفع الين بأكثر من 0.2 بالمئة ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام الذي سجله أمس الخميس عند 150.78. ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يغير سياسته بشأن السيطرة على عوائد السندات. headtopics.com

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