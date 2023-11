ارتفاع عدد ضحايا مجزرتي مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى ألف بين شهيد وجريح

وخلال أقل من 24 ساعة، ألحق الاحتلال مجزرته المروعة بمجزرة ثانية في حي الفالوجا في المخيم ذاته، بعد قصفه مجمعا سكنيا كاملا، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء.ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: صرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةصرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل وبعد شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، سقط فيها أكثر من 400 بين شهيد وجريح، ضجت

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا سقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: مأساة في مخيم جباليا.. 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيليةسقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.فقد قتل نحو 100 شخص وأصيب

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أثر بعد عين وجثث تحت الأنقاض.. الموت يفوح من جباليا بغزة400 قتيل وجريح حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية التي استهدفت حياً في مخيم جباليا أمس، الواقع شمال قطاع غزة، بحسب ما أكد مدير المستشفى الاندونيسي الواقع بالقر

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «جباليا»... معاناة إنسانية في السلم ومجازر في الحربشهد قطاع غزة، أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة أسقطت ما لا يقل عن 400 قتيل وجريح، على أثر استهداف القوات الإسرائيلية مخيم جباليا في شمال القطاع.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕