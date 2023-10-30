ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538 منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 1538 شخصا، وفق وسائل إعلام عبرية.وأضافت:"تم حتى الآن التعرف على جثث 823 قتيلا من غير الجنود، وتم نقل 715 جثة للدفن".والأحد، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بمؤتمر صحفي إن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب وصل 311 والرهائن الإسرائيليين في غزة إلى 230.

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