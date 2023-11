ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا إلى 1000

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، في حساب الوزارة على منصة"فيسبوك".والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع"400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا".

ومساء الأربعاء، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم جباليا، خلفت دمارا واسعا طال عشرات المنازل. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أفزعني
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه شعر بالفزع جراء أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم جباليا في غزة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى عصر اليوم.

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

حماس: مقتل 195 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا
قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

باريس تعرب عن 'قلقها البالغ' إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، عن 'قلقها البالغ' إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مذكرة أن 'حماية السكان المدنيين هي التزام بالقانون الدولي'.

إسرائيل تقصف مخيم جباليا مجددا.. وصواريخ تدك محيط مستشفى القدس
مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف جديد طال مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية
علقت النجمة العالمية أنجلينا جولي يوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي الذي شهده مخيم جباليا بغزة وأسفر عن أكثر 'من 400 شهيد وجريح'، وفق الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

