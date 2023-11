ارتفاع الطلب وتقلص الموارد .. الأزمة التي تواجه الأطباء

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة الخميس أن العدد المكافئ للأطباء العامين بدوام كامل ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في العام حتى سبتمبر، لكن عدد الأطباء العامين المؤهلين الدائمين، باستثناء الموجودين في التدريب أو الأطباء البدلاء، انخفض بنسبة 0.7 في المائة.

وقالت ريد: إن الخوف من الخطأ في التشخيص أو نسيان إجراء إحالة ضرورية إلى المستشفى"يخيم على الجميع، وكلما زاد الضغط عليك، أصبح الوضع أسوأ، وأصبحوا مرهقين". وأضافت:"يمكن للأطباء العامين المتدربين أن يروا كيف يعمل بقيتنا. وأنهم يفكرون بين أنفسهم قائلين: لا أستطيع أن أقوم بذلك على مدار الـ40 عاما المقبلة... وأسبوع عمل لثلاثة أيام للطبيب العام يعد أكثر من ساعات العمل في الأسبوع التقليدي بدوام كامل".

وأضافت أزمة تكلفة المعيشة إلى هذه الضغوط، حيث تعد عيادة ريد من بين الـ10 في المائة الأكثر حرمانا في البلاد. وقالت إن المشكلات غير الطبية، مثل السكن السيئ أو عدم وجود عمل بأجر لائق تؤثر في مرضاها"إنها موجودة طوال الوقت... في بعض الأحيان، تصبح إشكالية على وجه التحديد، لكننا نعلم أن هذه هي المشكلة الأساسية دائما".

وأشارت ريد إلى مناقشة أجريت قبل بضعة أعوام مع مسؤول كبير في وزارة الصحة حول عدد مرضى الجهاز التنفسي الذين ما زالوا يدخنون ويعيشون في فقر ويكافحون من أجل اتخاذ خيارات صحية. كما أدت تخفيضات التمويل على مدى أعوام عديدة إلى تآكل شبكة الأمان للخدمات الأخرى التي كان يمكن للأطباء العامين مثل ريد الاعتماد عليها سابقا لدعم المرضى الذين يعانون مشكلات غير طبية.

وقال فال جونز، قائد الفريق في الصندوق: إن الصندوق يدير الآن قائمة انتظار، وهي المرة الأولى التي كان يتعين عليه فيها على الإطلاق أن يطلب من العملاء الانضمام إلى قائمة الانتظار. إن تمويله دائما غير مستقر.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: 'سلمان للإغاثة' يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في اليمن وباكستانيأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني والباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خيانات الحلفاء تضع ترمب في مهب القضاءيوماً بعد يوم تزداد المشاكل القضائية التي تواجه الرئيس السابق، دونالد ترمب، بعد تخلي كثير من أقرب أصدقائه وحلفائه ومساعديه عنه.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: منظمة الصحة تدق ناقوس الخطر في غزة.. 'كارثة وشيكة'قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن غزة تواجه 'كارثة وشيكة على الصحة العامة'، في ظل زيادة عدد سكانها والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: مليون متدرب من الباحثين عن العمل والطلابوفرت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس الماضي، مليونا و55 ألف فرصة تدريب للسعوديين، منهم الباحثون...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ماذا جرى شمال غزة.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوضح؟مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح بعض الت

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مصر: جريمة مخيم جباليا تزيد الأزمة الراهنة تعقيدًامصر: جريمة مخيم جباليا تزيد الأزمة الراهنة تعقيدًا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕