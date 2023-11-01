ارتفاع الطلب وتقلص الموارد .. الأزمة التي تواجه الأطباء

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة الخميس أن العدد المكافئ للأطباء العامين بدوام كامل ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في العام حتى سبتمبر، لكن عدد الأطباء العامين المؤهلين الدائمين، باستثناء الموجودين في التدريب أو الأطباء البدلاء، انخفض بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت ريد: إن الخوف من الخطأ في التشخيص أو نسيان إجراء إحالة ضرورية إلى المستشفى"يخيم على الجميع، وكلما زاد الضغط عليك، أصبح الوضع أسوأ، وأصبحوا مرهقين". وأضافت:"يمكن للأطباء العامين المتدربين أن يروا كيف يعمل بقيتنا. وأنهم يفكرون بين أنفسهم قائلين: لا أستطيع أن أقوم بذلك على مدار الـ40 عاما المقبلة... وأسبوع عمل لثلاثة أيام للطبيب العام يعد أكثر من ساعات العمل في الأسبوع التقليدي بدوام كامل".
وأضافت أزمة تكلفة المعيشة إلى هذه الضغوط، حيث تعد عيادة ريد من بين الـ10 في المائة الأكثر حرمانا في البلاد. وقالت إن المشكلات غير الطبية، مثل السكن السيئ أو عدم وجود عمل بأجر لائق تؤثر في مرضاها"إنها موجودة طوال الوقت... في بعض الأحيان، تصبح إشكالية على وجه التحديد، لكننا نعلم أن هذه هي المشكلة الأساسية دائما".
وأشارت ريد إلى مناقشة أجريت قبل بضعة أعوام مع مسؤول كبير في وزارة الصحة حول عدد مرضى الجهاز التنفسي الذين ما زالوا يدخنون ويعيشون في فقر ويكافحون من أجل اتخاذ خيارات صحية. كما أدت تخفيضات التمويل على مدى أعوام عديدة إلى تآكل شبكة الأمان للخدمات الأخرى التي كان يمكن للأطباء العامين مثل ريد الاعتماد عليها سابقا لدعم المرضى الذين يعانون مشكلات غير طبية.
وقال فال جونز، قائد الفريق في الصندوق: إن الصندوق يدير الآن قائمة انتظار، وهي المرة الأولى التي كان يتعين عليه فيها على الإطلاق أن يطلب من العملاء الانضمام إلى قائمة الانتظار. إن تمويله دائما غير مستقر.
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