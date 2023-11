ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في أمريكا إلى 9.6 مليون وظيفة خلال سبتمبر

وتراجعت عمليات التوظيف إلى أقل مستوياتها منذ فبراير 2021، لكن عمليات التسريح تراجعت أيضا إلى أقل مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، ما يشير إلى تمسك أصحاب العمل بالعمال لديهم. وتدعم هذه الأرقام الرسالة التي تمثلها البيانات الأسبوعية لعدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة والذي سجل اعتدالا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة واستمرار معدل البطالة عند مستوياته المنخفضة التاريخية.

وقال نيك بانكر رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة"إنديد هايرينج لاب" إن بيانات عمليات تسريح العمال أظهرت مدى استمرار مرونة طلب أصحاب العمل للعمال، وتشير بيانات عمليات التسريح والتي تمثل صافرة إنذار في فترات الركود الاقتصادي، إلى أن الأمور لا تزال على ما يرام بالنسبة للعمال.

وفي حين استمر نمو الوظائف تراجعت وتيرة تسريح العمالة في الشركات الأمريكية. واستقر ما يعرف باسم معدل الخروج والذي يقيس معدل ترك الوظائف اختياريا كنسبة من إجمالي قوة العمل عند مستوى 2.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي وهو أقل مستوى له منذ بداية 2021.

في الوقت نفسه يشير استمرار معدل الخروج المعتدل إلى تراجع ثقة العمال في الولايات المتحدة في العثور على وظيفة جديدة إذا تركوا وظائفهم الحالية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: ماذا جرى شمال غزة.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوضح؟مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح بعض الت

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 156.4 مليون ريال بالربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 156.4 مليون ريال بالربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدًاارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدًا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصاأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع المعروض النقدي في مصر 23.04% على أساس سنوي خلال سبتمبرأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 23.04% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي استقر عند 8.55

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕