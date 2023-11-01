ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في أمريكا إلى 9.6 مليون وظيفة خلال سبتمبر

وتراجعت عمليات التوظيف إلى أقل مستوياتها منذ فبراير 2021، لكن عمليات التسريح تراجعت أيضا إلى أقل مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، ما يشير إلى تمسك أصحاب العمل بالعمال لديهم. وتدعم هذه الأرقام الرسالة التي تمثلها البيانات الأسبوعية لعدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة والذي سجل اعتدالا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة واستمرار معدل البطالة عند مستوياته المنخفضة التاريخية.
وقال نيك بانكر رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة"إنديد هايرينج لاب" إن بيانات عمليات تسريح العمال أظهرت مدى استمرار مرونة طلب أصحاب العمل للعمال، وتشير بيانات عمليات التسريح والتي تمثل صافرة إنذار في فترات الركود الاقتصادي، إلى أن الأمور لا تزال على ما يرام بالنسبة للعمال.
وفي حين استمر نمو الوظائف تراجعت وتيرة تسريح العمالة في الشركات الأمريكية. واستقر ما يعرف باسم معدل الخروج والذي يقيس معدل ترك الوظائف اختياريا كنسبة من إجمالي قوة العمل عند مستوى 2.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي وهو أقل مستوى له منذ بداية 2021.
في الوقت نفسه يشير استمرار معدل الخروج المعتدل إلى تراجع ثقة العمال في الولايات المتحدة في العثور على وظيفة جديدة إذا تركوا وظائفهم الحالية.
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