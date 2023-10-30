ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 311.. ومطالبات بصفقة تبادل أسرى

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 1538 شخصاً، وفق وسائل إعلام عبرية.وأضافت:"جرى حتى الآن التعرف على جثث 823 قتيلاً من غير الجنود، ونُقلَت 715 جثة للدفن".والأحد قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، إن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311 والأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 239.

وكتبت صحيفة"هآرتس" في افتتاحيتها:"على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين، وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور، مرة واحدة، اليوم". وأضافت:"هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: فعل كل ما يمكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم، بأي ثمن".

ونظّمت العائلات الأحد اعتصاماً قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالقدس الغربية قبل اللقاء معه. السنوار: جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومةولم يغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كلياً أمام هذه الإمكانية، فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيسان أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحفية خلال اليومين الماضيين. headtopics.com

وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يُفرَج بموجبها عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.اتهم مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان الأحد، الحكومة الإسرائيلية بـ"الفشل" في رعاية الجبهة الداخلية، بعد إجلائها آلافاً من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية، وفق إعلام عبري.جاء حديث إنجلمان في أثناء لقائه عدداً من السكان الذين أُجلُوا من منازلهم، على الحدود الشمالية ومحيط غزة، واستمع إلى شهاداتهم في مدينة طبريا (شمال)، حسب صحيفة"معاريف" (خاصة).

ولليوم الرابع والعشرين على التوالي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مُسِنّاً، حسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"وفا". headtopics.com

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