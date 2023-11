ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال.. و'القسام' تعلن استهدافها آليات إسرائيلية

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه محاولات الاحتلال التوغل بريا في غزة من محاور مختلفة، مصحوبة بقصف إسرائيلي عنيف على مناطق عدة من القطاع، فيما تستمر المقاومة في تصديها للتوغلات الإسرائيلية.يشار إلى أن الاشتباكات المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال تصاعدت في محاور عديدة داخل غزة، عقب تعميق التوغل الإسرائيلي شمال ووسط القطاع الثلاثاء الماضي، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة.

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.سياسةالصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية وإصابة اثنين بجروح خطيرةإصابات في قصف للاحتلال استهدف مدرسة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: «القسام» تعلن القضاء على قوة إسرائيلية في كمين ببيت حانون«كتائب القسام» تعلن القضاء على قوة إسرائيلية في كمين داخل أحد المباني في بيت حانون.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: 'القسام' تعلن تدمير آليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزةضمن سلسلة هجمات أدت إلى تدمير آليات والإجهاز على جندي إسرائيلي في عدة محاور بالقطاع، وفق إعلام تابع لـ'كتائب القسام'... - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «القسام» تعلن تدمير 4 آليات إسرائيلية شمال شرقي غزةأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» اليوم (الأربعاء) أن مقاتليها دمروا أربع آليات إسرائيلية وقضوا على قوة راجلة في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: 'القسام' تنشر مقطعا لاستهداف آليات الاحتلال وتدميرها شرق حي الزيتون (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «القسام» تستهدف دبابة إسرائيلية حولها جنود وسط غزةقالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الخميس)، في بيان، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود بمنطقة جحر الديك.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: 'القسام' تنشر مقطعا لاستهداف أفراد جيش الاحتلال بقذيفة من طائرة مسيرة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕