ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يُسجل 239 ريالاً

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.عيار 21 يُسجل 209.2 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.2 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.52 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 209.2وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,438.95 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,171.38 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 208.3وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال.

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.عيار 21 يُسجل 209.2 ريال وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.2 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.52 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 209.2وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,438.95 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,171.38 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 208.3وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال. headtopics.com

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