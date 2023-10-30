ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306 قتلى بينهم 3457 طفلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس..

وقالت الوزارة في بيان مقتضب 'ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلاً'. وتواصل إسرائيل قصفها للقطاع، كما أنها وسعت من نطاق عملياتها البرية داخله.

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صحة غزة: تجاوز عدد القتلى في القطاع 8300 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 8306 قتلى. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاصأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاصأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة الآلاف تتصاعد في غزة.. هذا ما حصدته غارات إسرائيلقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 8306 فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينهم 3457 طفلا، في الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة قتلى غزة تتصاعد.. هذا ما حصدته غارات إسرائيلقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 8306 فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينهم 3457 طفلا، في الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 8306 قتلىالمتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة يقول إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 قتلى. اقرأ أكثر ⮕