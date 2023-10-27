ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.. 41 مجزرة خلال ساعات

، الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل إلى أكثر من 7326 شهيدا جلهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن 298 شهيدا منهم ارتقوا جراء الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".وشدد المتحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة في حق العائلات بقطاع غزة على مدى الـ21 يوما المنصرمة.

وشدد على أن استمرار سياسة التقطير في إدخال المساعدات الطبية لا تسعف المنظومة الصحية وتدفع بمزيد من الضحايا، محذرا من أن"عدم دخول الوقود بشكل فوري لكافة المستشفيات يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة". headtopics.com

كما نوه إلى أن دولة الاحتلال تستخدم عدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات كسلاح إضافي لتوسيع محرقة غزة. ولليوم الواحد والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.‫وزارة الصحة في غزة: لم يعد في المنظومة الصحية بالقطاع أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الطبية‬

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