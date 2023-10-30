ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب توقف واردات مصر

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وفي بريطانيا ارتفع عقد نوفمبر 6.50 بنس إلى 133.00 بنساً للوحدة الحرارية. وقال أحد المتعاملين: «أعتقد أن السبب يرجع للأنباء الواردة من مصر».كما أغلقت «شيفرون» هذا الشهر حقل تمار للغاز في ظل تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وغزة، وأوقفت الصادرات عبر خط أنابيب تحت البحر لمصر.
كما زادت أسعار الغاز على المدى القريب بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن مقررة سلفا في محطات معالجة نرويجية.الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد سقف الأسعار تجنباً لأزمة غاز شتاءً قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الاثنين إن بلاده ستضع إجراءات مبسطة لمواطني وشركات الدول «الصديقة» للاستثمار فيها. وذكر أنه سيُسمح لكيانات من قائمة تضم 25 دولة بفتح حسابات مصرفية في روسيا، ووضع ودائع عبر إجراء مبسط. headtopics.com
وفي غضون ذلك، افتتح الروبل الروسي التعاملات مرتفعاً بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً برفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي إلى 15 في المائة يوم الجمعة، وإعادة تقديم المبيعات الإلزامية لأرباح العملات الأجنبية في وقت سابق من شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية يوم الاثنين، حيث زاد مؤشر «آر تي إس» المقوم بالدولار بنسبة 0.93 في المائة إلى 1089 نقطة. وارتفع مؤشر «مويكس» الروسي القائم على الروبل بنسبة 0.31 في المائة إلى 3233 نقطة. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال فوستنغر: «إن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويتضح ذلك من حجم ونوعية المشاركة متعددة الأوجه على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المتكررة رفيعة المستوى، حيث عاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي آل إبراهيم للتو من زيارة ناجحة في فيينا». headtopics.com