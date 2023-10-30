ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ 'طوفان الأقصى' إلى 1538

وأوضحت أنه"تم التعرف على 823 قتيلا من غير الجنود ونقل 715 جثة للدفن". وأشارت إلى أن"عملية التعرف على باقي الجثث ما زالت مستمرة".

وتتوقع أوساط الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى، مع وجود عدد كبير من المصابين بحالات الخطر، داخل المستشفيات، نتيجة الهجوم الذي شنته كتائب القسام، ضد مواقع الاحتلال العسكرية، والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.القناة 14 العبرية: فلسطيني هاجم جنديا في القدس وأصابه بجروح خطيرة طعنا بسكين

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صحة غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى أكثر من 7700 منذ الـ7 من أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 7700 قتيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538 منذ 7 أكتوبروفق هيئة البث الإسرائيلية التي قالت إنه 'تم التعرف على 823 قتيلا من غير الجنود ونقل 715 جثة للدفن'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاصأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

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