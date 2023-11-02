ارتفاع التضخم في إندونيسيا 2.56 % بتأثير أسعار الغذاء

وقال مكتب الإحصاء الإندونيسي: إن مؤشر أسعار المستهلك زاد خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.56 في المائة سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة سنويا. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفع المؤشر بنسبة 0.17 في المائة شهريا، في حين كانت التوقعات 0.2 في المائة. وبلغ معدل التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 1.91 في المائة سنويا، وهو أقل مستوى له منذ يناير 2022، في حين كان المحللون يتوقعون 1.98 في المائة سنويا.
وارتفعت أسعار السلع التي تحددها الدولة بنسبة 2.12 في المائة سنويا، في حين زادت أسعار السلع الغذائية الأشد تقلبا بنسبة 5.54 في المائة سنويا، وهي أكبر زيادة منذ مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 19.12 في المائة سنويا.
وتسارع النمو الاقتصادي لإندونيسيا في الربع الثاني بشكل غير متوقع إلى أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوما بالإنفاق الأسري والحكومي القوي رغم ضعف الصادرات وسط انخفاض أسعار السلع الأولية.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕