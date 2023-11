ارتفاع التضخم في إندونيسيا 2.56 % بتأثير أسعار الغذاء

وقال مكتب الإحصاء الإندونيسي: إن مؤشر أسعار المستهلك زاد خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.56 في المائة سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة سنويا. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفع المؤشر بنسبة 0.17 في المائة شهريا، في حين كانت التوقعات 0.2 في المائة. وبلغ معدل التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 1.91 في المائة سنويا، وهو أقل مستوى له منذ يناير 2022، في حين كان المحللون يتوقعون 1.98 في المائة سنويا.

وارتفعت أسعار السلع التي تحددها الدولة بنسبة 2.12 في المائة سنويا، في حين زادت أسعار السلع الغذائية الأشد تقلبا بنسبة 5.54 في المائة سنويا، وهي أكبر زيادة منذ مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 19.12 في المائة سنويا.

وتسارع النمو الاقتصادي لإندونيسيا في الربع الثاني بشكل غير متوقع إلى أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوما بالإنفاق الأسري والحكومي القوي رغم ضعف الصادرات وسط انخفاض أسعار السلع الأولية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: أسعار الذهب تتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عامأسعار الذهب تتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماصوّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي، في إطار تحركه لإبطاء التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: 'موديز' تتوقع ارتفاع التضخم في إسرائيل إلى 6.8 بالمئةأعلى مستوى منذ 20 عاما.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميلاحتمال ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفقا للبنك الدولي.

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕