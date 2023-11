ارتفاع حصيلة ضحايًا العدوان على غزة إلى 8850 شهيدًا

وذكرت أن هناك 1.4 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، إذ يعيش نحو 629 ألف مواطن في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا. من بين الشهداء 3648 طفلاً و 2290 امرأة، بالإضافة إلى 2000 مفقود لازالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي نصفهم من الأطفال والنساءويشكل الاكتظاظ مصدر قلق متزايد، إذ وصل متوسط عدد النازحين داخليًا لكل مأوى إلى 2.7 ضعف طاقته الاستيعابية، ومع وصول المأوى الأكثر اكتظاظًا إلى 11 ضعف طاقته الاستيعابية.

وأوضحت أن نحو 34 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و150 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفق صحي و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليًا. وتعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك ما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و11 مسجدًا نتيجة القصف.

