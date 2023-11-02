ارتفاع سعر الذهب بعد قرار «الفيدرالي الأميركي»

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستي لايف»: «أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى».وتراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر شبكة «إكس»، قائلاً إن «هذا الإعلان التاريخي يمثل بداية جهد عالمي جديد لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان سلامته». كما كان متوقعاً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم.
صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله كل ما شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار «الفيدرالي» على الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في المائة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.
وفي إشارة إلى المخاطر السلبية التي تتراكم تباعاً، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من مزيد من ارتفاع الأسعار.
قفزت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الثالث بنسبة 53 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 111.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 36 في المائة لتبلغ 147 مليار ريال.
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