ارتفاع سعر الذهب بعد قرار «الفيدرالي الأميركي»

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستي لايف»: «أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى».وتراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر شبكة «إكس»، قائلاً إن «هذا الإعلان التاريخي يمثل بداية جهد عالمي جديد لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان سلامته». كما كان متوقعاً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم.

صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله كل ما شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار «الفيدرالي» على الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في المائة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

وفي إشارة إلى المخاطر السلبية التي تتراكم تباعاً، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من مزيد من ارتفاع الأسعار.

قفزت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الثالث بنسبة 53 في المائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 111.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 36 في المائة لتبلغ 147 مليار ريال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأميركيقررت بنوك مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأرب

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة أسوة بقرار الفيدراليالفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال آخر 6 اجتماعات - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: الذهب يتراجع قبيل قرار الفيدرالي بشأن الفائدةتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: ارتفاع وول ستريت قبيل قرار 'الفيدرالي' بشأن السياسة النقديةافتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وانتظارهم لنتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.09 في المائة عند الافتتاح إلى 33081.87 نقطة. كما فتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 0.18 في المائة إلى 4201.27 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الأسواق «تقتنص الغنائم» بعد شظايا «حرب غزة»شهدت غالبية الأسواق العالمية ارتفاعات خلال تعاملات يوم الأربعاء رغم ترقب قرار «الفيدرالي» أسعار الفائدة

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ارتفاع أسعار الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولارارتفاع أسعار الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕