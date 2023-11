ارتفاع أسعار الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1991.80 دولار. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو كأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى".وتراجع مؤشر الدولار 0.5%، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 926.08 دولار، وصعد البلاديوم 1% إلى 1114.02 دولار.

