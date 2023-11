ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.4% في الربع الثالث إلى 398 مليون ريال

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح العائد إلى الشركاء في الشركة الأم للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الايرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، مساهمة المشروعات الجديدة ، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022 ، كذلك إرتفاع رسوم خدمات إدارة التطوير والبناء ومبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال في الشركات التابعة للمجموعة. والتي قابلها جزئياً: زيادة في تكلفة التطوير و المخصص و الشطب ، ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة. وانخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

