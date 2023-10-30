ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 121 شهيدًا

رتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 121 شهيدًا ..

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع خلال العام الجاري إلى 329 شهيدًا..من جانبه وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 58 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8069 شهيدًاسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕