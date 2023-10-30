ارتفاع أرباح 'مسك' 4433 % خلال الربع الثالث

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الربع الحالي.يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية. headtopics.com

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