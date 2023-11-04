اختيارات كريم بنزيما في جائزة كوبا 2023

كشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن اختيارات نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في جائزة كوبا 2023، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.وتعجب كثيرون من وضع بنزيما، النجم الإنجليزي في المركز الثالث بالتصويت، رغم كونه النجم الأول لريال مدريد خلال الفترة الحالية، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجماهير المرينغي.وانتقل بيلينجهام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

ويُقدم بيلينجهام، مستوى مميزًا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم

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