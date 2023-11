اختفاء اسم إسرائيل من بعض الخرائط الصينية وبكين تعلّق

ولا تتضمن الخرائط أيضًا علامة لاسم دولة "فلسطين"، التي اعترفت بها الصين كدولة عام 1988 وهي مدرجة على خرائطها الرسمية إلى جانب إسرائيل. ويظهر كلا الاسمين في عمليات البحث عن الكلمات على إصدارات الأجهزة المحمولة للمنصات، والتي ليست مملوكة للدولة، ولكنها تعمل في بيئة الإنترنت الخاضعة للإشراف الشديد في الصين، وهي منتشرة في كل مكان مثل خرائط Google أو Apple خارج البلاد.

فوجئ مستخدمو الخرائط الإلكترونية الصينية أن اسم إسرائيل لم يعد يظهر على كبرى المواقع الصينية مثل 'بايدو' و'علي بابا'، وسط ترقّب لرد فعل تل أبيب على ذلك.

فوجئ مواطنو الصين مؤخراً في أثناء استخدامهم تطبيقات الخرائط الرقمية، مثل «بايدو» و«علي بابا»، بعدم وجود اسم «إسرائيل» إطلاقاً.

خرائط رقمية صينية من دون اسم 'إسرائيل' (صورة)

خرائط صينية من دون اسم 'إسرائيل' (صورة)

