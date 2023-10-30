اختطاف والديّ نجم نادي ليفربول الإنجليزي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد أن الشرطة نجحت في تحرير والدة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم لويس دياز عقب اختطافها وزوجها، مشيرا إلى أن البحث جار عن الوالد.

وقال الرئيس عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا)"خلال عملية +الإنقاذ+ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب". وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر البالغ من العمر 26 عاما، كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.

وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا، بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي:"بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة ونواصل البحث بنشاط عن الأب". headtopics.com

وذكرت الهيئة المكلفة بالتحقيق أنه"منذ علم مكتب المدعي العام بحادثة الاختطاف يعمل المدعون العامون والشرطة والجنود على تحديد مكان تواجد هؤلاء الأشخاص، وتحديد المسؤولين عن ذلك".وقال الجيش إن مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تحلق فوق المنطقة للعثور على الخاطفين ووالد اللاعب.

وكان والد نجم ليفربول لويس مانويل دياس مدربا متطوعا في مدرسة كرة القدم الوحيدة في بارانكاس، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة، حيث ظهر ابنه لأول مرة. من جانبها، أدانت والية لاغواخيرا، ديالا ويلشيز، عملية الاختطاف هذه، وقالت على منصة"إكس":"لقد أصدرت تعليمات إلى السلطات لكي تضع على الفور وسائل العثور عليهما"، داعية الخاطفين إلى"تسليم ضحيتيهما على الفور".ويلعب دياز مع ليفربول منذ عام 2022، عندما انتقل إلى صفوفه قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو. headtopics.com

وأصدر نادي ليفربول بيانا رسميا الأحد بشأن تعرض عائلة دياس للاختطاف في كولومبيا، وقال:"يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياس في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله...

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