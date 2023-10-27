اختتام منافسات الملاكمة والركل في دورة الألعاب العالمية القتالية

توج الأمير سلطان بن فهد بن سلمان عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أبطال الملاكمة والركل في اليوم الثامن لدورة الألعاب العالمية القتالية 'الرياض 2023', وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد الطويان..واختتمت المنافسات، بعد 3 أيام من المنافسات القوية، حيث أسفرت النتائج في فئة 'لو كيك'، عن حصد الأذربيجاني أمين جولييف ذهبية وزن تحت 60 كجم، والقيرغستاني أبرور حكيموف ذهبية وزن تحت 71 كجم، والبرازيلي لوكاس رافاييل دوس سانتوس ذهبية وزن تحت 81 كجم للرجال..

وحصد المجري بنس لازلو زاجاكز ذهبية الملاكمة والركل تحت 69 كجم في فئة 'بوينت فايتنغ'، ومواطنه لايوس إيمري فيسو ذهبية تحت 79 كجم، والبريطاني كريستوفر جون أستون ذهبية تحت 94 كجم للرجال، وفي منافسات السيدات أحرزت الإيطالية كارول سكاتشي ذهبية تحت 55 كجم، والمجرية أندريا بوسا ذهبية تحت 65 كجم، والأيرلندية جودي براون ذهبية تحت 70 كجم..

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