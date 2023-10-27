اختتام أسبوع التعليم.. 'منشآت' تستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع

الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي شَهِد حضور ومشاركة الوزير يوسف البنيان، ومجموعة من قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.

وفي مجالس دعم المنشآت بالعاصمة الرياض، تحدث نائب المدير العام للتأهيل والتراخيص في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، محمد الشويعر، عن النقلة النوعية التي شهدها التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا، وما تبعها من تعزيز ثقافة أهمية التعليم الإلكتروني لدى الطلبة وأولياء الأمور ومنسوبي قطاع التعليم، مؤكداً أن استخدام التقنية سهّل على المستثمرين ورواد الأعمال إحداث نقلات متسارعة لدى المستفيدين.

بين نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله الكثيري، خلال جلسة حوارية عن المبادرات التي تم إطلاقها في المؤسسة لدعم رواد ورائدات الأعمال، وما أبرز المجالات المتاحة للاستثمار في مجال التدريب الأهلي. headtopics.com

أوضح المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التعليم رئيس لجنة الاستثمار والتعليم الخاص في مجلس دعم المنشآت بالمنطقة الشرقية إياد القرعاوي، أن السياسات وأنظمة وزارة التعليم التي أطلقت تهدف لتسهيل عملية الاستثمار في القطاع، والبقاء على تواصل مع المستثمرين عبر المجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إستراتيجية الاستثمار، التي يمكنها أن تتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة للقطاع الخاص.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبد الكريم، أهمية الاستثمار في قطاع التعليم، مبيناً أن فرص الاستثمار في الخدمات التعليمة واسعة وتستمر بنمو جاذب للمستثمرين، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وجميع الجهات التي تدعم وتشجع المستثمرين في القطاع التعليمي، وتعمل على تذليل جميع التحديات التي تواجه المستثمر. headtopics.com

وأبان المشرف العام على الاستثمار والتراخيص بوزارة التعليم عبد الرحمن الهاجري، أن فريق الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بالوزارة يعمل بدور حلقة الوصل بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أن المملكة تسعى لانخراط الأطفال في رياض الأطفال بنسبة 30% نهاية العام الحالي، على أن تصل النسبة إلى 90% بحلول عام 2030.

اقرأ أكثر:

alyaum »

الأسواق الناشئة بحاجة إلى استثمار 5.4 تريليون دولار في قطاعي الاستدامة البيئية والاجتماعيةقدر مشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار حجم الفرص الاستثمارية في مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة بنحو 5.4 تريليون دولار، مطالبين بإجراءات أكثر شمولية لمعالجة القصور في هذا الجانب. اقرأ أكثر ⮕

الأسواق الناشئة بحاجة استثمار 5.4 تريليون دولار في قطاعي الاستدامة البيئية والاجتماعيةقدّر مشاركون في أعمال النسخة السابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)؛ حجم الفرص الاستثمارية في مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة بنحو 5.4 تريليون... اقرأ أكثر ⮕

ملتقى المستثمرين في التعليم يُوصي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاصملتقى المستثمرين في التعليم يُوصي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص اقرأ أكثر ⮕

البرامج تفعل لاستثمار منشآت التعليم خارج الدوامتتجه وزارة التعليم، اعتبارًا من بداية 2024، إلى منح القطاع الخاص، مسؤولية تشغيل وإدارة المدارس ومؤسسات التعليم بشكل مباشر، ومنح الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، صلاحيات أوسع،... اقرأ أكثر ⮕

الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ لـ«الشرق الأوسط»: فرص كبيرة في السوق السعوديةقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولاس أجوزين لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية تمر بمرحلة تنموية شاملة أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية. اقرأ أكثر ⮕

الطائف: تكريم طلاب المدارس في مسابقة الرسمكرم مدير مكتب التعليم بجنوب الطائف سليمان بن سالم السواط، عددًا من الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم على مستوى مدارس التعليم في اقرأ أكثر ⮕